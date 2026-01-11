بالصور- الوادي الجديد تستقبل أول أفواج برنامج «اعرف بلدك» للشباب

حريق في محطة محولات ببني سويف وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

استقبلت محافظة الوادي الجديد أول أفواج برنامج «اعرف بلدك» للشباب للموسم الحالي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ممثلة في إدارة التنمية الشبابية، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 15 يناير 2026.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن برنامج «اعرف بلدك» يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرّف على المقومات السياحية والأثرية بمحافظة الوادي الجديد، من خلال زيارة مدن الفرافرة والداخلة والخارجة، بما يسهم في تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية بالمحافظات الحدودية.

وأوضح فكري أن برنامج الفوج الأول يتضمن زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الفرافرة، شملت مشروع المليون ونصف المليون فدان ومتحف بدر، على أن يُستكمل البرنامج بمدينة الداخلة عبر تنفيذ زيارات للمناطق السياحية والأثرية بها.

كما يشمل البرنامج، يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، زيارة المناطق الأثرية بمدينة بلاط، ثم التوجه إلى مدينة الخارجة لزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية.