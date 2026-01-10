بعد 3 أيام من البحث.. انتشال جثمان الطفلة نور بترعة كفر عوانة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نجح فريق الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، في انتشال جثمان طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف العام من ترعة كفر عوانة التابعة لمركز إيتاي البارود، وذلك بعد ثلاثة أيام من أعمال البحث المتواصلة عقب سقوطها في المياه أثناء لهوها أمام منزلها.

كان مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بتاريخ 7 يناير الجاري، بسقوط الطفلة "نور سعيد الصاوي" عامًا ونصف العام، في مياه ترعة قرية كفر عوانة أثناء لهوها أمام منزلها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبدأت أعمال البحث بالمجرى المائي حتى جرى العثور على جثمان الطفلة وانتشاله.

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.