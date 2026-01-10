بسلاح أبيض.. مصرع شاب على يد صديقه في عزبة مراد بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مصرعه على يد صديقه إثر مشاجرة نشبت بينهما في منطقة عزبة مراد بمدينة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تم فرض كردون أمني وإجراء المعاينة المبدئية.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه هو "أ. م. ع"، 25 عامًا، مقيم بعزبة مراد، بينما المتهم "م. س. ص."، قام بقتله بسلاح أبيض نتيجة الخلافات التي نشبت بينهما خلال المشاجرة.

وجرى تحرير محضر رقم 1029 جنح قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، كما نُقل جثمان المجني عليه إلى ثلاجة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت عملها لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.