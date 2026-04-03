شهد مركز البداري بمحافظة أسيوط حادثًا مؤلمًا بعد مصرع صغيرين إثر سقوط نخلة على تروسيكل كانا يستقلانه أثناء سيرهما على الطريق الزراعي الشرقي أمام بنزينة الشيخ علي.

تلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

هوية الضحيتين وملابسات الواقعة

وبالفحص، تبين مصرع كل من: مروان ع. أ. ح.، 15 عامًا، وسالم ع. أ. ح.، 16 عامًا، وذلك نتيجة سقوط نخلة عليهما أثناء استقلالهما تروسيكل، ما أدى لوفاتهما في الحال دون وجود فرصة لإنقاذهما.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف جهات التحقيق، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.