إعلان

مصرع طفلين فى حادث سقوط نخلة على تروسيكل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

01:36 م 03/04/2026

سقوط نخلة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد مركز البداري بمحافظة أسيوط حادثًا مؤلمًا بعد مصرع صغيرين إثر سقوط نخلة على تروسيكل كانا يستقلانه أثناء سيرهما على الطريق الزراعي الشرقي أمام بنزينة الشيخ علي.

تلقى اللواء مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

هوية الضحيتين وملابسات الواقعة

وبالفحص، تبين مصرع كل من: مروان ع. أ. ح.، 15 عامًا، وسالم ع. أ. ح.، 16 عامًا، وذلك نتيجة سقوط نخلة عليهما أثناء استقلالهما تروسيكل، ما أدى لوفاتهما في الحال دون وجود فرصة لإنقاذهما.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى البداري تحت تصرف جهات التحقيق، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط البداري حادث طريق سقوط نخلة تروسيكل مصرع طفلين حوادث الصعيد النيابة العامة أخبار أسيوط

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

