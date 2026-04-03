انتشلت قوات الإنقاذ النهري اليوم الجمعة جثة مواطن وسيارته بعد سقوطها في ترعة القاصد ببحر شبين بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونُقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف الطب الشرعي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط سيارة داخل ترعة القاصد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث التي انتهت باستخراج السيارة والجثمان من المياه.

نقلت الجهات المختصة الجثمان إلى المستشفى، وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

خلفية الحادث

يأتي ذلك بعد ساعات من حادث مماثل شهدته قرية النعناعية بمركز أشمون، حيث سقط شابان بدراجة نارية داخل إحدى الترع نتيجة تعطل الفرامل، ما أسفر عن وفاة أحدهما غرقًا، بعد محاولات إنقاذ استمرت لأكثر من ساعتين.