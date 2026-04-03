إعلان

انتشال جثمان مواطن سقط بسيارته في بحر شبين بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:57 م 03/04/2026

عقب اننشال السيارة بواسطة لودر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتشلت قوات الإنقاذ النهري اليوم الجمعة جثة مواطن وسيارته بعد سقوطها في ترعة القاصد ببحر شبين بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونُقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف الطب الشرعي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط سيارة داخل ترعة القاصد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث التي انتهت باستخراج السيارة والجثمان من المياه.

نقلت الجهات المختصة الجثمان إلى المستشفى، وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

خلفية الحادث

يأتي ذلك بعد ساعات من حادث مماثل شهدته قرية النعناعية بمركز أشمون، حيث سقط شابان بدراجة نارية داخل إحدى الترع نتيجة تعطل الفرامل، ما أسفر عن وفاة أحدهما غرقًا، بعد محاولات إنقاذ استمرت لأكثر من ساعتين.

قوات الإنقاذ النهري مستشفى شبين الكوم التعليمي ترعة القاصد غرق سائق حوادث المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد فيديو الإشارة الخارجة.. النيابة الإدارية تستمع لأقوال طبيبة دهب
أخبار المحافظات

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
أخبار و تقارير

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق