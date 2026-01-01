في واقعة نادرة أثارت دهشة أهالي قرية الكمايشة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تحولت لحظات الاستعداد لدفن متوفى إلى مشهد غير متوقع، بعدما فوجئ الأهالي بوجود مملكة نحل كاملة داخل مقابر العائلة.

وأثناء فتح مقبرة لدفن المتوفى ويدعى كرم شعلان تمهيدًا لموارته الثرى، لاحظ الحضور انتشار أعداد كبيرة من النحل، قبل أن يتبين أن جدران المقبرة تحولت إلى مأوى دائم له، حيث كوّن خلايا ضخمة مليئة بعسل النحل بكميات كبيرة، في مشهد غير مألوف داخل المقابر.

الدهشة دفعت الأهالي إلى الاستعانة بأحد المتخصصين في تربية النحل، الذي أكد بعد فحص المكان وجود مملكة نحل متكاملة استقرت داخل المقبرة منذ فترة، وبدأ على الفور التعامل مع الموقف بحذر، لاستخراج العسل بشكل آمن دون الإضرار بالنحل. واستمرت عملية استخراج العسل عدة أيام، فيما رجّحت آراء دفن المتوفى في مكان آخر لحين الانتهاء من التعامل مع الخلايا.

ومع تداول تفاصيل الواقعة، تحولت حالة الذهول إلى إعجاب، خاصة بعد قيام القائمين على الأمر بتوزيع عسل النحل على أبناء القرية، الذين اعتبروا ما حدث واقعة نادرة لا تتكرر كثيرًا، وجاءت في توقيت استثنائي تزامن مع مراسم الدفن.

وسرعان ما انتشرت القصة بين أهالي القرى المجاورة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بوصفها واحدة من أغرب المواقف التي شهدتها القرية، بين حزن الوداع ودهشة الاكتشاف، لتبقى المقبرة التي تحولت إلى خلية نحل حديث الجميع لأيام طويلة.