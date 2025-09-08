خناقة على بلح.. 4 مصابين بينهم طفل في مشاجرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، اليوم الاثنين، في مشاجرة استخدمت فيها "العَتَل" بين عدد من المزارعين، وذلك بسبب خلاف على وزن محصول البلح داخل حقل زراعي بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 4 مصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من "و.ع.م" (48 عامًا)، و"م.ز.خ" (23 عامًا)، و"ع.و.ع" (14 عامًا)، و"ع.ع.م" (45 عامًا)، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.