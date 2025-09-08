10 سنوات من الإغلاق.. مدرسة عباس العقاد بكفر الشيخ تبحث عن طلاب - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تحول مبنى مدرسة عباس العقاد الابتدائية في قرية الصافية بمركز دسوق، كفر الشيخ، إلى رمز للفراغ التعليمي بعد أكثر من 10 سنوات على إغلاقه، رغم الانتهاء من أعمال الترميم منذ عامين وتجهيزه بكافة الفصول والمعامل والمرافق الحديثة.

ويشير أهالي القرية إلى أن المبنى المؤلف من 5 طوابق كاملة ظل بلا طلاب، بينما يضطر مئات الأطفال يوميًا للانتقال لمسافات طويلة إلى مدرسة محلة أبوعلي الثانوية، ما يرهقهم ماديًا ونفسيًا.

وطالب الأهالي بتحويل المبنى إلى فصول للثانوي العام لتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور، فيما بدأت إدارة دسوق التعليمية إجراءات معاينة المبنى ودراسة إمكانية نقل الطلاب إليه.

يقول الشيخ حاتم فوزي البري، كبير أئمة مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق وأحد أبناء القرية، لمصراوي، إن مبنى مدرسة عباس العقاد الابتدائية، الذي يضم 5 طوابق مجهزة بالكامل، قد جرى الانتهاء من إعادة بنائه وتسليمه في أول أبريل 2025 عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، لكنه لا يزال خاليًا من الطلاب والنشاط التعليمي.

وأوضح أن المبنى، المجهز بكافة الخدمات من فصول ومعامل ومكاتب إدارية ودورات مياه حديثة، ظل مغلقًا لأكثر من عشر سنوات بسبب أعمال الإنشاءات، بعد نقل الطلاب إلى مجمع المدارس الابتدائية في القرية، حيث استمروا في الدراسة داخل مبنى مستقل، على أن يتم دمج المدرستين لاحقًا في مجمع الشهيد حمادة صابر الابتدائي.

وأوضح محمد الشهاوي، أحد أبناء القرية، أن بقاء المبنى المطور بلا استغلال يُعد إهدارًا للمال العام، واقترح أهالي قرية الصافية تحويله إلى فصول ثانوي عام لخدمة مئات الطلاب الذين يضطرون يوميًا للتنقل لمسافات طويلة إلى مدرسة محلة أبوعلي الثانوية، ما يرهق أولياء الأمور ماديًا ويجهد الطلاب نفسيًا.

وقال: "لدينا مبنى كامل مجهز بأحدث الإمكانيات، لماذا يظل مغلقًا؟ لو فُتح للمرحلة الثانوية، سيوفر راحة كبيرة لأبنائنا بدلًا من معاناتهم اليومية في المواصلات".

وأضافت صفاء محمود، ربة منزل وأحد أولياء الأمور، أن تحويل المدرسة إلى ثانوي مطلب عادل، خاصة مع وجود مدرسين من أبناء القرية يعملون في مدرسة محلة أبوعلي، مؤكدة أن نقل الطلاب إلى المبنى الجديد سيخفض النفقات ويخفف الأعباء على الأهالي بدلاً من الاضطرار للسفر اليومي للقرية المجاورة.

وفي السياق أكد الدكتور وائل هراس، مدير إدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه وفقًا لذلك وبحثًا لمطالب أهالي قرية الصافية بتخصيص فصول ثانوي في القرية أصدر بعض القرارات.وقال إنه جرى تكليف محمد شومان، مدير التعليم الثانوي بالإدارة بإعداد مذكرة تفصيلية للعرض عليه تتضمن عدد طلاب قرية الصافية المقيدون في مدرسة قرية محلة أبوعلي الثانوية، وتشكيل لجنة من الإدارة تضم مسئولين بالتعليم الثانوي، والإعدادي، والابتدائي، وإدارات التخطيط، والمباني، والحوكمة لإجراء المعاينة لمبنى المدرسة في القرية لبحث آلية تنفيذ نقل الطلاب لمدرسة قرية الصافية من عدمه.