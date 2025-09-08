ننشر أسماء 14 مصابًا في حادث الصحرواي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وضمت أسماء المصابين كل من: روضة صابر صديق، 38 سنة، مصطفى صلاح أحمد، 15 سنة، حمادة عثمان عبدالله، 18 سنة، محمد ياسر صفوت، 21 سنة، سيد حمادة عاطف، 25 سنة، محمود عثمان عبدالله، 18 سنة، شقيقه أحمد، 18 سنة، إسماعيل ريان سكران، 48 سنة، يوسف شعبان حسانين، 16 سنة، ياسر عرفات محمد، 18 سنة، محمد جمال صلاح، 24 سنة، ملك صابر عاطف، 12 سنة، وشقيقيها محمد، 6 سنوات، وزياد 14 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 14 شخصاً بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.