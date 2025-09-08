تخفيضات حتى 30%.. افتتاح معرض "أهلاً مدارس" بإدفو

أسوان – إيهاب عمران:

افتتح اللواء ماهر هاشم السكرتير العام لمحافظة أسوان، معرض "أهلاً مدارس" بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ضمن 9 معارض تم افتتاحها بمختلف المراكز والمدن لبيع المستلزمات المدرسية، وأيضاً السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين، والغرفة التجارية.

وقال السكرتير العام إنه فى ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهل المواطنين، يجري العمل على قدم وساق لافتتاح المعارض المتنوعة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، وكافة الجهات التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتلبية مطالب المواطنين من الاحتياجات الضرورية والأساسية بأسعار مناسبة، مناشداً المواطن الأسوانى بأهمية استثمار هذه الفرصة من خلال زيادة الإقبال على مثل هذه المعارض للاستفادة من الفرص الشرائية المتاحة بها، والتي تأتي ضمن المبادرات العديدة التى تنفذها أجهزة الدولة بما يصب فى تحقيق الصالح العام، لكافة الأسر، وخاصة الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.