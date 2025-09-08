ضبط 7.7 طن لحوم ودواجن فاسدة في حملات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية جهودها لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق، حيث نفذت حملات تفتيشية موسعة على محال بيع اللحوم والدواجن ومشتقاتها بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة لمياء عطية وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حرصًا على التأكد من سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 7 أطنان و700 كيلو جرام من اللحوم والدواجن الفاسدة، حيث ضبطت فرق التفتيش 7600 كجم من هياكل الدواجن وسحبت عينات منها للفحص المعملي، كما ضبطت 1150 كجم دواجن مجهولة المصدر جرى التحفظ عليها وسحب عينات لفحصها، إضافة إلى 18.5 كجم لحوم بقري صالحة لكنها مذبوحة خارج السلخانة الرسمية بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

واتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وحررت المحاضر، وأحالت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

وأكدت الدكتورة لمياء عطية أن المديرية كثفت حملاتها الرقابية بشكل يومي بالتعاون مع مباحث التموين، وشددت على استمرار مواجهة أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أن الهدف كان ضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع المواطنين.