محافظ أسيوط: تعاون مع الجمعيات لدعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بمقر المحافظة، ضم عددًا من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ مشروعات تنموية توفر فرص عمل للشباب وتدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

شارك في الاجتماع كل من: حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية، وعزة عبد العال، مدير خدمة المواطنين، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الفاعلة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ إمكانية تخصيص وتأجير قطع أراضٍ لصالح الجمعيات الأهلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل تربية الحمام والبط، وإنشاء مزارع دواجن متكاملة، بما يسهم في تكوين تكتلات اقتصادية تدعم السوق المحلي. كما اقترح أن تتضمن كل مزرعة وحدة لإنتاج البايوجاز وأفرانًا لإنتاج الخبز والفطير، في إطار تحقيق التنمية المتكاملة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

ووجّه المحافظ الجمعيات الأهلية بضرورة الاستفادة من المنح التدريبية في تأهيل طلاب التعليم الفني، لاكتساب مهارات عملية في مجالات متعددة، أبرزها المسابك لتصنيع قطع الغيار محليًا، إلى جانب أعمال الصيانة والخراطة، بما يسهم في تصنيع أجزاء حيوية لمواتير ومحابس محطات المياه، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.

وأكد اللواء أبوالنصر أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتشجيع المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على استمرار التنسيق بين المحافظة والجهات الحكومية والأهلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.