القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لم يكن أحد يتخيل أن يومًا عاديًا في حي الخانكة سيصبح مسرحًا لمأساة تهز القلوب. حمدي علي صويلح حسين، الشاب الذي خرج معتقدًا أنه سيمضي يومه بأمان، فوجئ بمجموعة من الأشخاص يترصدون له، ليجد نفسه ضحية هجوم مدبر، انهالت عليه فيه عصي وحجارة حتى فارق الحياة.

- تفاصيل الجريمة

أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، صاحب محل أعلاف و3 آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهم بقتل المجني عليه، وحددت جلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأربعة، وهم "وليد ح. س" (هارب - صاحب محل أعلاف)، و"مجدي ح. س" (محبوس - عامل)، و"حسيني م. ح" (محبوس - سائق)، و"علي أ. ص" (هارب - بدون عمل)، ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

بحسب التحقيقات، فقد عقد المتهمون العزم وبيتوا النية على قتل حمدي بعد خلافات سابقة، وأعدوا أدوات الاعتداء من عصي وقطع حجرية. كما خطط اثنان منهم بالتربص له بسيارة، فيما كان الآخران في مكان مرور الضحية. وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربًا حتى فارق الحياة، وفق تقرير الطب الشرعي.

- سلاح ناري وأدوات اعتداء

كما أثبتت التحقيقات حيازة المتهمين لسلاح ناري غير مرخص "مسدس فردي الإطلاق"، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في الاعتداء، دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

- جلسة الحسم

رئاسة المحكمة ضمت المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد. المحكمة أكدت على إحالة المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم.

القضية أثارت صدمة واسعة في الخانكة، إذ أعاد حادث القتل إلى الأذهان هشاشة الأمن الشخصي والخلافات العنيفة التي قد تتحول فجأة إلى مأساة لا تُمحى من ذاكرة المجتمع.