قمر الدم.. أوقاف جنوب سيناء تجهز 35 مسجدا لأداء صلاة الخسوف

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن يجري تجهيز 35 مسجدا لإقامة صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء مساء اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

واوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أن صلاة الخسوف تعد رسالة إيمانية في مواجهة الظواهر الكونية، وهي من الآيات الكونية التي تحمل في طياتها عظة بالغة، ودلالة عميقة على عظمة الخالق وقدرته المطلقة.

وأكد أن الإسلام لم يترك هذه الظواهر تمر مرور الكرام، بل جعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناسبة للتضرع واللجوء إلى الله، فشرع لها صلاة خاصة تُعرف بـصلاة الكسوف أو الخسوف.

وأشار إلى أن أهمية هذه الصلاة تكمن في أنها تحول حدثًا طبيعيًا يثير الدهشة إلى مناسبة إيمانية خالصة، يجتمع المسلمون في المساجد لأداء هذه الصلاة، للتأكيد على أن الكون بكل ما فيه من جمال وعجائب تحت تصرف الله وحده.

كما لفت إلى أن هذه الصلاة ليست مجرد شعيرة، بل هي دعوة للتفكر في خلق السماوات والأرض، وتذكير الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى ربه.