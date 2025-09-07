حريق هائل يلتهم طابقين بمنزل في الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

شهدت منطقة أبوعطوة – السحارة أمام مسجد السلام بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق في منزل مكون من ثلاثة طوابق، حيث اشتعلت النيران في الطابق الثاني من المبنى.

وعلى الفور، تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف والدفاع المدني إخطارًا بالواقعة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لبقية الطوابق أو للمنازل المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية وطبية أنه حتى الآن لم تُسجل أي إصابات أو حالات اختناق بين قاطني المنزل أو المواطنين بالمنطقة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وملابساته