الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية، مشاركتها في احتفالات جامعة الدول العربية بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها، من خلال عرض توثيقي بعنوان "بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية"، وذلك عبر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لها.

وأوضح بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن البانوراما التفاعلية تأتي في إطار تعاون ثقافي مشترك بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المحطات التاريخية التي شكلت مسيرة الجامعة منذ نشأتها في 22 مارس 1945، بدءًا من بروتوكول الإسكندرية عام 1944، وصولًا إلى ميثاقها التأسيسي، مرورًا بالأحداث المفصلية التي واجهت فيها الأمة العربية تحديات كبرى.

وأشار البيان إلى أن العرض يوثق الدور المحوري للجامعة كمنصة للتنسيق والتشاور العربي في القضايا المصيرية، كما يستعرض مساهمات الأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادتها، وجهودهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.

وتتضمن البانوراما أيضًا إبرازًا لجهود الجامعة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إلى جانب دورها في تمثيل الصوت العربي الموحد في المحافل الدولية، وبناء جسور التعاون مع مختلف الأمم والمنظمات العالمية، دفاعًا عن قضايا الأمة وسعيًا لتحقيق السلم العالمي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا العمل التوثيقي يمثل شهادة حية على الدور المستمر لجامعة الدول العربية في خدمة العمل العربي المشترك، ويجسد أهمية الوحدة والتكاتف في مواجهة التحديات، كما يعكس الإرث التاريخي والدور الحيوي الذي لا تزال تلعبه الجامعة في صياغة حاضر ومستقبل الأمة العربية.