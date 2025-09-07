آخر موعد للتقديم بالمدن الجامعية في بنها للطلاب الجدد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب المستجدين للإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، حتى يوم 15 سبتمبر الجاري، وذلك في مدن الجامعة بشبرا ومشتهر وطوخ وبنها، بالإضافة إلى السكن الفندقي بالمدينة الجامعية ببنها (طلبة وطالبات).

وأكد "الجيزاوي" حرص الجامعة على توفير بيئة مناسبة وخدمات متميزة للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، موضحًا أن القطاع يقدم خدمات متكاملة تشمل التغذية والإسكان والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن راحة الطلاب واستقرارهم الدراسي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد عبد الونيس، المشرف العام على المدن الجامعية، أن القبول سيتم وفقًا للقواعد المنظمة، حيث يشترط أن يكون المتقدم من الطلاب النظاميين بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بإحدى كليات جامعة بنها، وألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا.