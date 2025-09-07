أوقاف كفر الشيخ تُعلن صلاة الخسوف في هذه المساجد



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقامة صلاة الخسوف في المساجد الحكومية على مستوى الإدارات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة طبقًا في موعدها المحدد من وزارة الأوقاف.

وكشف مصدر بمديرية الأوقاف في كفر الشيخ لـ"مصراوي"، عن المديرية تلقت توجيهًا من القطاع الديني بالوزارة حول تكليف جميع أئمة المساجد الحكومية على مستوى محافظة كفر الشيخ بإقامة صلاة الخسوف مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025.

وقال مصدر مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، إن صلاة الخسوف تأتي في إطار حرص الوزارة على إحياء السنة النبوية في التعامل مع الظواهر الكونية.