محافظ الشرقية: اتخاذ الإجراءات القانونية مع العقارات القديمة والآيلة للسقوط لحماية الأرواح والممتلكات

03:10 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حادث انهيار شرفة منزل قديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن إصابة 3 مواطنين نُقلوا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

كان إخطارا قد ورد لغرفة عمليات المحافظة بوقوع الحادث، وعلى الفور كلف المحافظ قيادات المحافظة بالتوجه لموقع الانهيار لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين، إضافة إلى قوات الحماية المدنية التي فرضت كردونًا أمنيًا حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفيات جامعة الزقازيق بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية الكاملة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما أصدر تكليفات بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار بعد إخلائه، مؤكدًا استمرار المحافظة في التعامل مع العقارات القديمة والآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

