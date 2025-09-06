وزير الشباب: 23 ألف رياضي بأولمبياد الشركات يؤيدون الرئيس السيسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، دعم وتأييد أكثر من 23 ألف مشارك في أولمبياد الشركات لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بشأن رؤيته في تطوير الجمهورية الجديدة وقراراته فيما يخص حماية الدولة المصرية، فضلًا عن دعم الجيش المصري والشرطة المدنية.

ورحب الوزير بالحضور، خلال كلمته، بافتتاح أولمبياد الشركات بمشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيدًا بحسن استضافة بورسعيد للبطولة وتنظيم الاتحاد العام للشركات لها.

ووجه وزير الشباب والرياضة تحية شكر وتقدير للراحل الدكتور حسني غندر ابن بورسعيد الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام الرياضى للشركات، قائلًا: "تحية شكر وتقدير للراحل الدكتور حسني غندر الأب الروحي للبطولة".

وبدأ الحفل بإيقاد شعلة البطولة التي حملت اسم "شعلة المتحف المصري الكبير"، ثم طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد وكلمات الحضور، وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقات مختلفة.