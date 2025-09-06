ضبط منتحل صفة طبيب وإغلاق مركز علاجي مخالف بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت مديرية الصحة بالبحيرة شخصا انتحل صفة طبيب وزاول مهنة الطب في منشأة مجهزة كمركز نفسي بدون ترخيص.

جرى ضبط المذكور عقب ورود معلومات لإدارة العلاج الحر تفيد بممارسته نشاط علاجي دون سند قانوني، وادعائه أنه أخصائي نفسي وتخاطب بمستشفى دمنهور التعليمي، وأنه حاصل على ماجستير صحة نفسية ويعالج حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه.

اتخذت المديرية الإجراءات القانونية، وحررت محضرا ضد المتهم بقسم الشرطة، ووجهت له تهمة انتحال صفة طبيب وإدارة منشأة علاجية بدون ترخيص، كما صدر قرار بالغلق الإداري للمركز.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية تفعيل الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة، مشددا على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، مع عدم التهاون في تطبيق القانون.

كما دعت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين إلى التأكد من التراخيص السارية للمراكز الطبية التي يترددون عليها، وصفات العاملين بها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو منتحلي صفة طبيب.