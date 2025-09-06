شغل السوشيال ميديا مؤخرًا.. كل ما تريد معرفته عن كوبري ستانلي -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصدرت صور كوبري ستانلي، أيقونة الإسكندرية، وأشهر معالمها، بفضل طرازه المعماري المميز وإطلالته الساحرة على البحر المتوسط، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد الحديث عن تهالك أجزاء منه.

وتحركت محافظة الإسكندرية بشكل فوري وعاجل بتكليف اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والمركز الهندسي بجامعة الإسكندرية، وحي شرق بمعاينة كوبري ستانلي.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، السلامة الإنشائية للكوبري ووجود بعض الأجزاء تحتاج أعمال ترميم أعلي الكوبري، وهو ما جرى تنفيذه حفاظًا على سلامة المارة والسيارات.

وكشفت المحافظة عن إدراج مشروع تطوير كوبري ستانلي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بالعام الحالي 2025/2026.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن كوبري "ستانلي" الذي يعتبر رغم حداثته الأشهر في عروس البحر المتوسط:

- ارتبط الكوبري الشهير بقصص وحكايات عن الحب تركت آثارها على شكل أقفال معلقة بأسواره على الطريقة الفرنسية.

- شهد الكوبري حوادث درامية ومأساوية كجثة "ماجيسكو" المفقودة، وانتحار "فتاة السيلفي" وغيرها.

- يعتبر أول كوبري أو جسر على واحد من الخلجان النادرة بالبحر المتوسط في الإسكندرية.

- يبلغ طول الكوبري 400 مترًا وعرضه 21 مترًا.

- شُيد على الطراز الفلورنسي الإيطالي المستوحى من كوبري المنتزه الذي شيده المهندس الإيطالي بروتشي باشا في عهد الملك فاروق.

- شيدته شركة المقاولون العرب، ضمن المرحلة الثانية لأعمال تطوير كورنيش الإسكندرية في عهد اللواء عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، وبتكلفة قدرت - وقتها – بـ30 مليون جنيه.

- افتتحته سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية الأسبق في 2 سبتمبر 2001.

- أنشئ لحل أزمة المرور في المدينة الساحلية، إلا أنه أصبح قبلةً ومزارًا سياحيًا من الطراز الأول.

- إطلالته الفريدة على البحر، وإضاءته الرائعة، وطرازه الملكي، جعلت ظهوره في أفلام السينما والأغاني والإعلانات أمرا معتاد، ومنها فيلم "صايع بحر" لأحمد حلمي، و"الدادة دودي" لياسمين عبد العزيز، و"بلطية العايمة" لعبلة كامل، وآخر كليب "ناسيني ليه" لتامر حسني.

- وعلى غرار جسر الفنون الذي يعبر نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس، عرفت "أقفال الحب" طريقها إلى أسوار كوبري ستانلي، حيث ينقش المحبين أسمائهما على "قفل" ويعلقوه على سور الكوبري ويلقون المفاتيح في البحر.

- شهد الكوبري مؤخرا من إصلاح الفواصل الحديدية وإنشاء جِداريتين وأعمال نحت على جدرانه نفذها طلبة معاهد أبوقير العليا.