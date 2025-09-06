هارب من 11 حكمًا قضائيًا.. ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على مسجل خطر هارب من تنفيذ 11 حكمًا قضائيًا، بينها حكم مؤبد في قضية سلاح ناري، و10 أحكام نصب وسرقة بالإكراه، وذلك خلال حملة أمنية بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، غربي المحافظة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بشن حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية، أسفرت عن ضبط المتهم "ح.ك"، مسجل خطر، بحوزته بندقية آلية وذخيرة حية.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة.