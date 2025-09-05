تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي على طريق السويس – السعدية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق السويس – السعدية في اتجاه الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم ط ص ب 6921 وجرار زراعي بدون لوحات معدنية، مما أسفر عن إصابة مواطن مسن.



وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، فتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع التصادم على الفور، حيث تبين إصابة المواطن عبد الخالق مصطفى محمد، 65 عامًا، مقيم بمحافظة الشرقية، بإصابات شملت سحجات وكدمات متفرقة بالجسم والرأس.



جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب بمكان الحادث، ثم تم نقله إلى مستشفى فايد المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة حتى الآن.



من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لرفع آثار التصادم وتسيير الحركة المرورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.





