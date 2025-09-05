"طارق" ذهب لفرح ولم يعد.. قصة أصغر ضحايا حادث "رشاح بلبيس"

الشرقية ياسمين عزت

لم تكن مأساة مدينة بلبيس مجرد خبر عن انحدار سيارة ملاكي وسقوطها فى رشاح ملوينة، بل قصة حزينة للطفل طارق محمد طارق، الذي كان أصغر ضحايا الحادث الخمسة.

روى شقيقه الأكبر لـ "مصراوي"، أن طارق، الذي لم يلتحق بالتعليم وفضّل تعلم حرفة "الترزي"، قضى يومه الأخير بشكل طبيعي؛ أنهى ساعات عمله وعاد إلى والدته المريضة بالقلب، ليخبرها أنه سيذهب مع أصدقائه إلى حفل زفاف بالمدينة ويصلح هاتفه قبلها.

كانت والدته دائمًا تخشى غيابه عن عينها، لكنها سمحت له بالخروج في تلك الليلة، غير مدركة أنها المرة الأخيرة التي تودّعه فيها. ارتدى طارق ملابسه الجديدة وخرج مودعًا أسرته، لكنه لم يعد.

بعد ساعات، علمت الأسرة بوقوع حادث انقلاب سيارة في مياه الرشاح. هرع والده وشقيقه إلى موقع الحادث بقلوب يملؤها القلق، وهناك اكتشفوا الحقيقة القاسية: طارق كان بين الضحايا.

الأم، التي كانت في المنزل، ساورها شعور غامض بأن مكروهًا أصاب صغيرها، وحين علمت بالخبر انهارت تمامًا، لتعيش صدمة لا تحتمل.

وكانت مدينة بلبيس، شهدت فجر الجمعة حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 6 شباب، أسفر عن مصرع 5 منهم ونجاة السادس، فيما تواصل فرق الإنقاذ النهري مدعومة بمتطوعي "غواصين الخير" جهود البحث عن آخر المفقودين، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة عملها.