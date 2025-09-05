وزير الرياضة يطلق غدًا النسخة الـ58 من أولمبياد الاتحاد المصري للشركات

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدًا السبت، فعاليات النسخة الـ58 من أولمبياد الاتحاد المصري للشركات، والتي تستضيفها محافظة بورسعيد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي يقام بالصالة الرياضية ببورسعيد، طابور عرض للفرق المشاركة، يعقبه كلمات رسمية للحضور، إضافة إلى فقرات فنية للفلكلور الشعبي تقدمها فرقة عجميات.

ويشارك في الحفل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا أن تنظيمه على أرض المحافظة يعكس قدرتها على احتضان الفعاليات القومية والدولية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الأولمبياد يقام في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية، لافتًا إلى إدراج ألعاب رياضية جديدة هذا العام، بجانب التركيز على الأنشطة التي تقام على الشواطئ والملاعب المفتوحة.