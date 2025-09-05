الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، والتي نجحت في فحص 56 ألفًا و501 طفل بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة منذ بداية العام الجاري 2025.

وأكد المحافظ أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف والعلاج المبكر للأمراض الوراثية بما يسهم في حماية الأطفال حديثي الولادة من مسببات الإعاقة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة الأطفال باعتبارهم نواة المستقبل.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة تشمل الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا، من بينها: قصور الغدة الدرقية، الفينيل كيتونيوريا، تضخم الغدة الكظرية الخلفي، نقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفحص يتم عبر سحب عينة دم من كعب الطفل، وفي حالة ثبوت إيجابيتها يتم إجراء اختبار تأكيدي، ثم تحويل الطفل لتلقي العلاج المجاني بوحدة طب الأسرة بقرية شرشيمة التابعة لمركز ههيا، حيث يخضع لبرامج علاجية وغذائية متخصصة تمنع تطور تلك الأمراض.