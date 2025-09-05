حملة لترميم الأسفلت وإصلاح المطبات بطريق مدخل دهب في جنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب حملة؛ لترميم الأسفلت وإصلاح الحفر والمطبات بطريق مدخل المدينة "طريق مبارك"، وذلك ضمن خطة تطوير المدينة وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجّه بترميم الأسفلت المتهالك وإصلاح الحفر والمطبات التي قد تؤثر على حركة المرور وتسبب إعاقة مرورية، بالإضافة إلى صيانة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لإظهار المدينة بالشكل الحضاري.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق فرق صيانة متنقلة للاستجابة السريعة، لإصلاح طريق مدخل المدينة بطول 2600 متر مربع، بداية من كمين مدخل دهب وحتى منطقة البلوهول.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الطريق كان قد جرى تطويره منذ 5 سنوات بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه، حيث شمل المشروع رصف الطريق وإنارته وازدواجية ليصبح مطابقًا للمواصفات الدولية، وبما يتماشى مع مكانة مدينة دهب السياحية.