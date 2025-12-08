إعلان

حزن لا يُحتمل.. وفاة شاب ولحاق والدته به بعد ساعات من العزاء بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:32 م 08/12/2025

جثة - أرشيفية

سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي منطقة الصعايدة بمركز دشنا في محافظة قنا، عقب وفاة شاب ثم لحاق والدته به متأثرة بحزنها الشديد بعد ساعات من تلقي العزاء.

وبحسب روايات من داخل العائلة، فإن الشاب، البالغ من العمر 44 عامًا، توفي بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت نحو عامين. وخلال تلقي العزاء فيه، انهارت والدته البالغة من العمر نحو 70 عامًا، وسقطت فجأة متأثرة بصدمة فقدانه، قبل أن تفارق الحياة هي الأخرى.

وأكد أفراد الأسرة أن المنطقة اتشحت بالسواد حزنًا على رحيلهما، مشيرين إلى أن الشاب كان محبوبًا وطيب الخلق ومعروفًا بين الأهالي، وأن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بعبارات النعي والدعاء له، قبل أن تلحق به والدته التي لم تتحمل فراقه.

