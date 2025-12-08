محافظ سوهاج يوجه بحزمة قرارات لخدمة أهالي قرية تونس

أجرى اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مفاجئة بقرية تونس التابعة لمركز سوهاج، في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالقرية، والتفاعل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الوحدة الصحية بالقرية، موجهًا بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين دون إذن.

كما تفقد العيادات والأقسام والصيدلية، ووجّه بتوفير أدوية الأطفال اللازمة، والتي جرى توفيرها فورًا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مبنى الوحدة القروية ومكتب التموين، موجهًا بإعادة تأهيل وترميم المكتب المتهالك. كما تفقد مكتب التضامن الاجتماعي والجمعية الزراعية، ولاحظ خلال الجولة تراكم ورد النيل والمخلفات بمصرف متفرع من الترعة الرئيسية بالقرية وصولًا إلى نجع شرف، ليكلّف فورًا بالتنسيق مع مديرية الري لتطهير المجرى.

واستمع المحافظ لعدد من المواطنين من أهالي القرية، موجّهًا بتنفيذ بعض المطالب بشكل فوري، ودراسة باقي الطلبات تمهيدًا لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما التقى خلال الجولة بأهالي قرية "سعد الله" المجاورة، ووجّه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بعقد اجتماع ميداني بالقرية لحصر المشكلات ومقترحات الحل، وإعداد تقرير عاجل بشأن موقف مشروع الصرف الصحي، إلى جانب البدء في رفع مستوى النظافة وتمهيد الطرق، والتنسيق مع شركة المياه للتأكد من صلاحية مياه الشرب.

وخلال مروره بأول طريق قرية "قلفاو"، لاحظ المحافظ وجود تجمعات للقمامة، ووجّه برفعها فورًا، مع وضع ورديات للمرور الدوري ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب مراجعة أوضاع عدد من المحال التجارية والباكيات التابعة للمحافظة في المنطقة.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة الوضع العام، والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة بجميع أنحاء المحافظة.