مصرع 4 أشخاص والبحث عن خامس سقطت سيارتهم في ترعة بالشرقية (صور)

04:23 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025
    جانب من أعمال البحث
الشرقية - ياسمين عزت:

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا، فيما يجري البحث عن شخص خامس، إثر سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في مياه رشاح ملوية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وبحسب شهود عيان، فإن السيارة التي كان يستقلها 5 أشخاص يُعتقد أنهم أشقاء، انحرفت عن الطريق وسقطت في المياه، فهرع الأهالي إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذهم.

تمكن الأهالي من انتشال 4 جثث، بينما تتواصل الجهود للبحث عن الجثمان الخامس في ظل صعوبات تواجههم بسبب عمق المياه، حيث ناشدوا فرق الإنقاذ والغواصين للمساعدة في عملية البحث.

حادث رشاح ملوية سقوط سيارة حوادث طرق شهود عيان الشرقية
