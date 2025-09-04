إحالة مختصين بالوحدة الزراعية بجريس في المنوفية للنيابة العامة

المنوفية- أحمد الباهي:

أحال طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عددًا من المختصين بالوحدة الزراعية بجريس إلى النيابة العامة، وذلك لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاه حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعيّة، وعدم إخطار الوحدة المحليّة بمحاضر إثبات الحالة في المهد، ما ترتب عليه استكمال أعمال البناء المخالفَة وعدم تنفيذ الإزالة الفوريَة طبقًا للتعليمات.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة إدارة الشؤون القانونيَة برئاسة مركز أشمون، وفي إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيَة بمكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين بكل حزم حفاظاً على المال العام.

وشدد أبو حطب، على نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحليَة ومسؤولي الزراعة بضرورة تنفيذ الإزالات الفوريَة في المهد لأي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعيَة، مؤكدًا أن ملف التعديات خط أحمَر لن يتم التهاون فيه، مع محاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل.