محافظ المنيا يوجه بحصر المساحات أسفل الكباري والمحاور لاستغلالها في مشاريع خدمية

03:22 م الخميس 04 سبتمبر 2025
المنيا - جمال محمد:


أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة المنيا، في إطار حرصه على الوقوف على الحالة العامة للشوارع ومتابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.


وخلال جولته، وجه محافظ المنيا الوحدة المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بشكل مستمر لضمان بيئة حضارية تليق بأهالي المحافظة، مع تقنين أوضاع الباعة الجائلين، وحل مشاكل بعض المناطق المزدحمة والتي تشهد أزمات مرورية، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة.


واستمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من مطالب وشكاوى المواطنين، واستجاب لعدد منها على الفور، مؤكدًا أن الجولات الميدانية ستتواصل لرصد أي معوقات والتعامل معها سريعًا، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين كفاءة الخدمات، وتوفير حياة كريمة لأهالي المنيا.


كما كلف كدواني الوحدة المحلية بالمنيا بحصر المساحات الخالية أسفل المحاور المرورية والكباري لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وإقامة أنشطة خدمية تعود بالنفع العام على المواطنين، مشددًا على أن تلك الخطوات تسير ضمن خطة ممنهجة تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية وضمان عدم استغلال تلك المواقع في أنشطة سلبية، بما يحقق الانضباط ويعزز من جودة الحياة داخل المحافظة.


وأكد محافظ المنيا أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تقصر في أداء واجباتها، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة والجولات الميدانية ستظل قائمة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.


رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المنيا اللواء عماد كدواني مشاريع خدمية
