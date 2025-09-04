إعلان

"ضربه بالفأس".. مصرع عامل خلال مشاجرة مع صديقه في جنوب قنا

08:08 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه بضربات آلة حادة "فأس" على يد صديقه، إثر مشاجرة في جزيرة مطيرة مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة عامل بها ضربات آلة حادة داخل جزيرة مطيرة التابعة لدائرة المركز.

بالفحص تبين العثور على جثة "س"، 42 عامًا، بها ضربات آلة حادة فأس، وأن المتهم صديقه يبلغ من العمر 38 عامًا، نشبت مشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل المجني عليه داخل جزيرة مطيرة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

