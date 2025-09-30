حملة لفحص طلاب المدارس ضد البلهارسيا والطفيليات المعوية بالبحيرة

أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة، حملة موسعة لفحص طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

استهدفت الحملة، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحوصات الطبية للطلاب بجميع مدارس المحافظة بالريف والحضر، على أن تستمر فعالياتها لمدة 9 أسابيع خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 29 نوفمبر 2025، بهدف اكتشاف الحالات الإيجابية وعلاجها بشكل مجاني وفوري.

وتأتي الحملة ضمن الخطة القومية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة الأمراض المتوطنة، عبر فرق فحص ميدانية منظمة، بما يضمن الوصول إلى جميع المدارس المستهدفة وتوفير بيئة مدرسية صحية وآمنة للطلاب.