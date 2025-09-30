مكتبة الإسكندرية تكشف أسرار "مقياس النيل" في فيلم وثائقي جديد

أصدرت مكتبة الإسكندرية فيلماً وثائقياً جديداً عن "مقياس النيل" بجزيرة الروضة، وذلك ضمن سلسلتها المعروفة "عارف"، ليسلط الضوء على الأداة التي شكلت عصب الحياة الاقتصادية والسياسية لمصر لقرون طويلة.

ويستعرض الفيلم، المتاح للمشاهدة على قناة المكتبة باليوتيوب، كيف كانت دقة قياس منسوب النيل تحدد مصير البلاد بين الخير والرخاء أو الجفاف والغرق.

كما يتتبع تاريخ مقاييس النيل منذ فجر التاريخ مروراً بالعصور الإسلامية، حيث أمر عمرو بن العاص ببناء مقياسين، وصولاً إلى المقياس الباقي حتى اليوم.

ويعد مقياس جزيرة الروضة، الذي شُيّد عام 861 ميلادية في عهد الخليفة العباسي المتوكل، هو الأثر الهندسي الفريد الذي بقي شاهداً على تلك الحقبة، صممه المهندس أحمد بن محمد الحاسب في جزيرة كانت مركزاً لصناعة السفن، ليجسد قروناً من العلم والحكمة في فهم "حابي"، نبض مصر الأزلي.