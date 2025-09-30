إعلان

مصرع رجل دهسه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص بالمنوفية

كتب : مصراوي

10:58 ص 30/09/2025

مصرع مواطن أسفل عجلات القطار أرشيفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار "القاهرة–بركة السبع–الإسكندرية"، اليوم، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من محطة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد باصطدام القطار بأحد المواطنين، وتبين بالفحص مصرع "طارق.ع.ع.ا" 56 عامًا، حيث جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بركة السبع المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يترقب أهالي قرية جنزور انتهاء تصاريح الدفن لتشييع الجثمان من مسجد القاصد الجديد بالقرية.

