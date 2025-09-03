إعلان

خلال حملة أمنية.. ‬مصرع تاجر مخدرات بقنا بحوزته شابو بـ50 مليون جنيه

07:46 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

حملة أمنية - أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي تاجر مخدرات مصرعه خلال حملة أمنية مكبرة نفذتها إدارة مكافحة المخدرات بقرية العركي، مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وذلك أثناء محاولة القبض عليه، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن، فبادلوه إطلاق النار مما أسفر عن مصرعه.

وكشفت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من مخدر الشابو بحوزة المتهم، تُقدر قيمتها السوقية بأكثر من 50 مليون جنيه.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.

