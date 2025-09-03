محافظات - مصراوي:

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريمًا خاصًّا لأسرة شهيد الشهامة خالد شوقي، في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ومنح الرئيس السسي، خالد شوقي وسام الاستحقاق، وتسلمته أُسرته، بعد أن أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.

يذكر أن خالد محمد شوقي عبد العال ابن عزبة مبارك التابعة لقرية المصادرة مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، قائد السيارة المحملة بالوقود، فارق الحياة فى شهر يونيو الماضي، متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه للتضحية لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة وحولها.

في يوم الحادث لاحظ خالد شوقي عطلًا فنيًا في تانك الوقود بسيارته داخل محطة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية، ثم وقع الانفجار المفاجئ الذي أشعل النيران في السيارة وجسد السائق.

وسط ذهول الحضور وخطر الانفجار الهائل للمحطة التي كانت تحمل كميات كبيرة من الوقود، لم يتردد خالد في تحريك السيارة بسرعة بعيدًا عن المحطة، متحديًا ألسنة اللهب التي أصابته بحروق بالغة.

تمكن من الوصول إلى مكان آمن بعيدًا عن المحطة، حيث وصلت قوات الحماية المدنية لتسيطر على الحريق وتمنع تمدده، نُقل خالد إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى أهل مصر لتلقي رعاية متقدمة لحروقه.

ورغم جهود الأطباء، فارق خالد الحياة في صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، متأثرًا بجراحه، رحل بطلنا، لكنه ترك خلفه قصة بطولية ستظل تروى، وذكريات تبقى محفورة في قلوب المصريين، الذين نادوا بإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المدارس في مسقط رأسه تكريمًا لتضحياته.

كما طالب بعض المواطنين الجهات المختصة بتوفير فرصة عمل لأحد أبناء خالد في وزارة البترول، ليتمكن من مواصلة دعم أسرته، تكريمًا لإرث والده وتضحياته النبيلة.

بدوره أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اسم البطل الراحل خالد محمد شوقي عبد العال، على المدرسة الإعدادية بقرية مبارك.

اقرأ أيضًا:

محافظ الدقهلية: دعم لأسرة شهيد محطة وقود العاشر وتكريم لبطولته (صور)

إطلاق اسم خالد عبدالعال على المدرسة الإعدادية بقريته في الدقهلية

النيابة تصرح بدفن بطل محطة الوقود وأسرته تتجهز لتشييع جنازته بالدقهلية