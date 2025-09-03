إعلان

تفعل الخير قبل عملها.. وفاة طبيبة قبل زفافها بأيام في كفر الشيخ

01:57 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

طبيبة الخير الراحلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:


سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء مدينة قلين في كفر الشيخ، إثر وفاة طبيبة أسنان من أبناء المدينة، تعمل بمستشفى قلين التخصصي، بعد صراع مع المرض لم يستمر طويلاً.


وأكد أهالي من أبناء مدينة قلين لـ"مصراوي"، أن الطبيبة الراحلة إيمان مصطفى درويش، في العقد الثاني من العمر، وتعمل اخصائي اسنان، كانت على موعد مع زفافها خلال أسبوعين فقط، ما ضاعف من حجم الصدمة بين أسرتها وأقاربها وأصدقائها الذين كانوا يستعدون للاحتفال بزفافها ليفاجأوا بخبر رحيلها.


وأوضحوا أن الطبيبة الراحلة عُرفت بين أبناء مدينتها بأعمال الخير ومساعدتها للأكثر احتياجًا إذ كان حبها للعمل الخيري يفوق اهتمامها بممارسة عملها المهني، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب أبناء قلين.


ولفتوا إلى أن مستشفى قلين التخصصي يشهد أجواء من الحزن بين زملائها الأطباء والعاملين بالمستشفى، الذين وصفوها بأنها كانت مثالا للطبيبة المخلصة والمتفانية في خدمة مرضاها، فضلاً عن كونها إنسانة محبوبة بين الجميع.


وقالوا إن رحيل الطبيبة الشابة قبل أيام قليلة من زفافها ترك صدمة كبيرة بينهم معبرين عن حزنهم العميق لفقدانها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ وفاة طبيبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإيجار القديم.. الإسكان: إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل
تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ