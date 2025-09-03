تفعل الخير قبل عملها.. وفاة طبيبة قبل زفافها بأيام في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



سادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء مدينة قلين في كفر الشيخ، إثر وفاة طبيبة أسنان من أبناء المدينة، تعمل بمستشفى قلين التخصصي، بعد صراع مع المرض لم يستمر طويلاً.



وأكد أهالي من أبناء مدينة قلين لـ"مصراوي"، أن الطبيبة الراحلة إيمان مصطفى درويش، في العقد الثاني من العمر، وتعمل اخصائي اسنان، كانت على موعد مع زفافها خلال أسبوعين فقط، ما ضاعف من حجم الصدمة بين أسرتها وأقاربها وأصدقائها الذين كانوا يستعدون للاحتفال بزفافها ليفاجأوا بخبر رحيلها.



وأوضحوا أن الطبيبة الراحلة عُرفت بين أبناء مدينتها بأعمال الخير ومساعدتها للأكثر احتياجًا إذ كان حبها للعمل الخيري يفوق اهتمامها بممارسة عملها المهني، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب أبناء قلين.



ولفتوا إلى أن مستشفى قلين التخصصي يشهد أجواء من الحزن بين زملائها الأطباء والعاملين بالمستشفى، الذين وصفوها بأنها كانت مثالا للطبيبة المخلصة والمتفانية في خدمة مرضاها، فضلاً عن كونها إنسانة محبوبة بين الجميع.



وقالوا إن رحيل الطبيبة الشابة قبل أيام قليلة من زفافها ترك صدمة كبيرة بينهم معبرين عن حزنهم العميق لفقدانها.