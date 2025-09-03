صدمة الفراق.. النيل يبتلع صبيًا والحزن يقتل والدته وخالته في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

في أرمنت بمحافظة الأقصر، كان الحزن يكتنف كل زاوية من المدينة، حين جاء الخبر المفجع، كيرلس عماد، فلذة قلب والدته السيدة راهبة جيد، فقد حياته غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة إسنا، أثناء قيامه بإجراء صيانة لأحد المراكب العائمة، لم يكن مجرد حادث، بل بداية سلسلة من الفواجع التي قلبت حياة الأسرة رأسًا على عقب.

لم تمر أيام قليلة حتى أخذ الحزن أشكالًا أشد قسوة، إذ توفيت والدته وخالته، متأثرتين بصدمة فقدانه، وكأن الروح الواحدة التي كانت تربطهم قد اختفت مع الموج، المدينة كلها كانت على موعد مع صمت ثقيل، يعانقه الحزن العميق، بينما دموع الجيران والأصدقاء تتشابك مع موجات النيل التي شهدت الفاجعة الأولى.

مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى سرادق عزاء افتراضي، حيث غصت الصفحات بدعوات الصبر والسلوان، وكتب أحدهم: "الله يصبر قلوب أهالي كيرلس ويخفف عنهم مصابهم الجلل، خسارة كبيرة لأرمنت"، بينما علق آخر: "رحم الله كيرلس ووالدته وخالته، قلوبنا معكم في هذا الألم الفادح".

أما الجيران، فقد تحولوا إلى ركيزة دعم للأهل، إذ قالت إحدى الجارات: "لم أرَ حزنًا بهذا الحجم من قبل، الأسرة بأكملها توقفت عن التنفس بعد رحيل كيرلس، والدته وخالته لم تستطيعا تحمل الصدمة"، وأضاف جاره الآخر: "نقف معهم وندعو لهم بالصبر، الموت لم يكن عادلاً هذه المرة، فقد أخذ فلذة قلب والدته".

حتى الأصدقاء في القرية الذين عرفوا كيرلس، بدت أعينهم مليئة بالحزن الصامت، وكأنهم يشعرون بثقل الفقد، بينما استمرت موجات النيل في الاحتفاظ بصدى مأساة غرق الشاب الذي مزق حياة أسرته إلى الأبد.

اقرأ أيضا:

الحزن يودي بحياة والدة وخالة شاب لقي مصرعه غرقا في الأقصر