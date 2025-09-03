إعلان

لا تجازفوا.. تحذير عاجل من محافظة بورسعيد بشأن حالة البحر

01:01 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

بورسعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناشدت محافظة بورسعيد، المواطنين وزوار الشاطئ، اليوم الأربعاء، بتوخي الحذر الشديد عند نزول البحر اليوم، نظرًا لارتفاع الأمواج بشكل كبير ووجود تيارات سحب عنيفة.

وأشارت المحافظة، في بيان مقتضب لها، إلى أن هذا التحذير يأتي حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات الإنقاذ وعدم المجازفة بالنزول في المناطق غير المخصصة لذلك.

تتمتع بورسعيد بشواطئ جميلة على البحر المتوسط، منها ما هو مجاني ومنها ما هو مدفوع، وتتميز برمالها الذهبية ومياهها الصافية، ومن أشهر مناطقها "شاطئ بورسعيد" و"كورنيش بورسعيد"، وتُعرف المدينة بأنها مصيف عالمي وبوابة لقناة السويس.

تقدم الشواطئ أنشطة مختلفة، وتتفاوت رسومها وأسعار دخولها حسب المستوى والخدمات المتوفرة، ويمكن الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء أو الأنشطة الترفيهية في نفس الوقت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد نزول البحر ارتفاع الأمواج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة