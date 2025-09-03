لا تجازفوا.. تحذير عاجل من محافظة بورسعيد بشأن حالة البحر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناشدت محافظة بورسعيد، المواطنين وزوار الشاطئ، اليوم الأربعاء، بتوخي الحذر الشديد عند نزول البحر اليوم، نظرًا لارتفاع الأمواج بشكل كبير ووجود تيارات سحب عنيفة.

وأشارت المحافظة، في بيان مقتضب لها، إلى أن هذا التحذير يأتي حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات الإنقاذ وعدم المجازفة بالنزول في المناطق غير المخصصة لذلك.

تتمتع بورسعيد بشواطئ جميلة على البحر المتوسط، منها ما هو مجاني ومنها ما هو مدفوع، وتتميز برمالها الذهبية ومياهها الصافية، ومن أشهر مناطقها "شاطئ بورسعيد" و"كورنيش بورسعيد"، وتُعرف المدينة بأنها مصيف عالمي وبوابة لقناة السويس.

تقدم الشواطئ أنشطة مختلفة، وتتفاوت رسومها وأسعار دخولها حسب المستوى والخدمات المتوفرة، ويمكن الاستمتاع بالهدوء والاسترخاء أو الأنشطة الترفيهية في نفس الوقت.