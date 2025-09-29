أسيوط - محمود عجمي:



شهدت قرية سلام التابعة لمركز أسيوط واقعة مثيرة للدهشة، بعد وفاة المواطن خلف محمد جاد الحق، المعروف بين أهالي القرية بلقب "الشيخ خلف"، نظرًا لحرصه على حضور حلقات الذكر والإنشاد الديني في القرية والقرى المجاورة.



وبحسب روايات الأهالي، أُعلن عن أداء صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خلف عقب صلاة العشاء بمسجد الشيخ مناع، تمهيداً لدفنه في مقابر العائلة بالقرية، إلا أن الواقعة أخذت منحى غير متوقع بعد خروج المشيعين من المسجد.



وزعم الأهالي أن حاملي النعش عجزوا عن توجيهه نحو المقابر، حيث بدا وكأن النعش يجبرهم على السير في اتجاهات أخرى، متجهاً بهم إلى منازل داخل القرية وأخرى في القرى المجاورة.



كما زعم أحد أهالي القرية أن النعش بدأ في المرور على المنازل التي اعتاد الشيخ خلف زيارتها خلال حياته، وسط حالة من الذهول بين المشيعين، الذين تعالت هتافاتهم بـ"الله أكبر" أثناء محاولة السيطرة على النعش.



وأضاف أن النعش توجه إلى قريتي العدر وبهيج، وزار منازل كان الشيخ يتردد عليها، واستمر هذا المشهد لمدة أربع ساعات كاملة- حسب زعمه- قبل أن يتمكن الأهالي أخيراً من السيطرة عليه والتوجه به إلى مقابر العائلة بقرية سلام، حيث تم دفنه.



وقال عدد من أهالي القرية أن الشيخ خلف كان يتمتع بسمعة طيبة، ويُعرف بحسن المعاملة وحرصه على حضور مجالس الذكر والإنشاد الديني، ما جعله محبوباً بين سكان القرية والقرى المجاورة.