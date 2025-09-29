ضبط طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية في الأقصر

بينهم أجانب.. انطلاق "ماراثون الخير" بشرم الشيخ بمشاركة 257 متسابقًا

الأقصر – محمد محروس:

تمكنت حملة مشتركة لمديرية التموين بالأقصر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط طن من السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.

وجاءت الحملة بتعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وتشديده على تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق وضبط المخالفات التي تضر بالمواطنين.

قاد الحملة كل من جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، بمشاركة مفتشي التموين جندي سعيد أحمد، وشريف أحمد سعد، ورفاعي أحمد، ومروان أحمد، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة صلاح زكريا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية شملت 25 لفة كولا زيرو سعة لتر ونصف و31 لفة سعة 2.5 لتر و9 كراتين خل زجاجة لتر و52 كرتونة حلويات متنوعة (حلويات أطفال – شوكولاتة – كيك – مارشميلو – حلوى مولد).

وجرى التحفظ على المضبوطات والتي جرى تحميلها على سيارتين، لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية المكثفة، لمنع تداول أي منتجات قد تضر بصحة المواطنين وضمان توافر سلع غذائية آمنة بالأسواق.