طعنة العُقوق.. شاب يطرد أمه المسنة ويسرق معاشها بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة مركز شرطة إيتاي البارود، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، على خلفية اتهام والدته له بضربها وسرقة المعاش الخاص بها وبعض المتعلقات، وطردها خارج منزلها.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شكوى للسيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت خلاله نجلها بطردها خارج المنزل والاستيلاء على المعاش والمتعلقات الخاصة بها.

وتوصلت إدارة البحث الجنائي، إلى هوية السيدة، وبمناقشتها اتهمت نجلها بطردها والاستيلاء على متعلقاتها، وعقب استئذان النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود جرى ضبط المتهم، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من ناحية أخرى، تحرك فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة الحالة وتقديم الدعم، بمرافقة محمد الشاعر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بإيتاي البارود، وآمنة عوض، رئيس فريق التدخل السريع بالبحيرة، حيث جرى بحث تفاصيل الحالة ميدانيًا ورفع تقرير شامل للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.