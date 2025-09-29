إعلان

بالصور.. ضبط أكثر من نصف طن لحوم وأسماك فاسدة بالمنوفية

كتب : مصراوي

11:17 ص 29/09/2025
المنوفية - أحمد الباهي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة والمجازر بإدارة تلا البيطرية وإدارة تفتيش الصحة، استهدفت محلات الجزارة والمطاعم والثلاجات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 670 كيلوجرامًا من اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين جنحة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما جرى تحرير محضرين آخرين لمخبز سياحي وإنذاره بالغلق لحين توفيق أوضاعه، حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لضبط المخالفين والتصدي لجشع التجار، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

لحوم أسماك المنوفية مدينة تلا

