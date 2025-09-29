نشاط بحري مكثف.. تداول 11000 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، حركة ملاحية نشطة بتداول 11 ألف طن من البضائع العامة، و600 شاحنة، و53 سيارة، إلى جانب وصول وسفر 1352 راكبًا عبر صالات الركاب.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن الواردات تضمنت 1000 طن من البضائع، و131 شاحنة، و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن من البضائع، و469 شاحنة، و37 سيارة.

وفي ميناء سفاجا، استقبلت الأرصفة السفينتين NJ PLUTO و INC TOKYO، بينما غادرت السفينتان أمل ودليلة، في حين كان الميناء قد استقبل بالأمس السفينة HONGXIN OCEAN، وغادرت ثلاث سفن هي NADEEN وAlcudia Express والحرية 2.

وسجل ميناء نويبع تداول 3200 طن من البضائع و256 شاحنة، عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: سينا وآور وآيلة.