ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا- تفاصيل

كتب : مصراوي

04:30 ص 29/09/2025

انقلاب أتوبيس - أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، اليوم الاثنين، إلى 4 وفيات و14 مصاباً في حصيلة أولية.

وضمت قائمة المتوفين 4 جثث مجهولة الهوية، وجار التعرف عليهم.

كما أصيب 14 آخرين هما كلا من: "خديجة عادل، 5 أعوام، أحكام عبد الحميد، 51 عاما، أشرقت فيصل، 20 عاما، عبد الماجد محمد، 22 عاما، سامي أحمد، 28 عاما، آمال ياسين، 50 عاما، أحمد محمد 43 عاما".

كما أصيب كلا من: "صبري عمر، 35 عاما، حمام إبراهيم 53 عاما، مي محمد، 30 عاما، أحمد عبد الراضي، 30 عاما، رحمة محمد، 21 عاما، أمنية محمد، 26 عاما، مكة عادل 6 أعوام".

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

