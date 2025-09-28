بعد نشر مصراوي.. تكريم 3 طلاب ومعلمهم سلّموا 100 ألف جنيه بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

نظمت مدرسة عبد العظيم صالح الابتدائية بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حفل تكريم لثلاثة طلاب ومعلمهم، اعترافًا بأمانتهم عقب عثورهم على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير يبلغ نحو 100 ألف جنيه، وتسليمها فورًا للشرطة، وذلك بعد نشر موقع "مصراوي" قصتهم.

وعثر الطلاب الثلاثة على المبلغ على طريق بأرض زراعية بالقرية، فسارعوا إلى معلمهم لتسليمه، والذي بدوره أبلغ الجهات الأمنية وتسليم المبلغ كاملًا، في واقعة لاقت إشادة واسعة عقب تداولها عبر "مصراوي".

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات التربوية والشخصيات العامة، بينهم مدير المدرسة عادل حسن، الذي أشاد بما فعله الطلاب ومعلمهم، مؤكدًا أن "المدرسة تفخر بهذه النماذج التي تعكس التربية على الأخلاق قبل التعليم".

وتخلل التكريم توزيع شهادات تقدير وهدايا قيمة على الطلاب ومعلمهم، وسط فرحة أولياء الأمور وأهالي القرية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني، الذين أكدوا أن الموقف يمثل قدوة حسنة لأبناء المنوفية جميعًا.

