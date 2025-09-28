ابتلعت 15 قرص دواء.. طفلة 11 سنة تحاول إنهاء حياتها في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى سوهاج العام طفلة مصابة بحالة إعياء شديد وقئ وتسمم، عقب تناولها عددًا من الأقراص؛ بقصد الانتحار داخل منزل أسرتها.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إخطارًا من المستشفى بوصول "دارين. أ" 11 عامًا وتقيم دائرة القسم مصابة بإعياء شديد، ادعاء تناول أقراص طبية، وتم حجزها بقسم السموم.

تبين من التحريات الأولية تناول المصابة المذكورة أقراص بيوفينا، وأنها تناولت 15 قرص بقصد الانتحار حال تواجدها في منزل أسرتها بمنطقة الجوازات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.